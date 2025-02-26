Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı
BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AYC 902 plakalı açık kasa kamyonet, Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir ederken buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Buzlu Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
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