Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar - Son Dakika
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Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar

Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

23.02.2024 15:39  Güncelleme: 16:00
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Orta Çağ zihniyetinin hüküm sürdüğü Afrika'da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Cadı olmakla suçladıkları kadının el ve ayaklarını bağlayarak şiddet uygulayan kalabalık grup yere yatırdıkları kadını diri diri yaktı.

ÖNCE KARTON KUTUYU ATEŞE VERDİLER

İzleyenlerin kanını donduran videoda, kadının üzerine koyulan karton kutunun ateşe verildiği kısa süre sonra ise kadının alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.

Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar

Afrika, cadı, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol MARASLI: Bu insanlık değil.Allah akıl fikir versin 274 6 Yanıtla
  • Necati Kaya: Işidle bunların zihniyeti aynı. Ikiside ortacağın vahşi ilkelliğini bu çağda insanlara gosterdiler. 190 35
  • İsmail Bayram: Bu nasıl bi haber yahu? yok mu bu ülkenin (pardon kabilenin) bir adı? ne tür bi etnik yapı? insan bi detay verir. 126 6 Yanıtla
  • sait turk: ortaçağ döneminde avrupada ve özellikle ingilterede cadı ! diye yakılan yüzbinlerce insan var. Hatta komşum cadı dediğin anda bile yakılmama şansın yokmuş, hadi bu afrika, ya avrupa? en son anlamışlar ama iş işten geçmiş 109 8 Yanıtla
  • XYZ: Nedense hep kadınlar suçlu ama dünyanı kana bulayan ve savaş çıkaranlar da hep erkekler. Bu cadılık meselesi değil, içeridekinin dışa vurumu. 79 11 Yanıtla
  • İsmail Ercelik: BOSUNA SOMURULMUYORLAR NE BUYUK VAHSET 55 5 Yanıtla
  • Emir Teimouri: Bu nasıl bir şey ki ne insani ne de hayvani değerlerin en alt tarafları bile bunu açıklamaya yetmez 34 0 Yanıtla
  • XYZ: Ben hic hayatimda dişi netanyahu veya dişi hitler gormedim. Dişi sezar da görmedim, dişi general de. Dişi silah kaçakçısı, dişi mafya veya çete lideri de görmedim. Demek ki ayrımcı olan benim söylemim değil. 19 6 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Cinsiyet ayrımı yapmadan deseydin iyiydi bu şekilde erkekte var kadında sadece internete yansımıyor bunu düşünmen zor olmamalı 16 4
  • Racky Balboa: Her akşam üzeri bir çocuk ölür Tanrı buna üzülür yer yüzünde belirsiz bir heybet 7 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar - Son Dakika
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