Caen'de Araç Kalabalığa Daldı: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Caen'de Araç Kalabalığa Daldı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Caen şehrinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Caen şehrinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Fransa'nın Normandiya bölgesinde bulunan Caen şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre; bir araç saat 22.00 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kalabalığın arasına daldı. Caen tren istasyonu yakınlarında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğünü, 6'sı hafif 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın bölgedeki bir eğlence mekanında çıkan kavganın ardından yaşandığı iddia edilse de, bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Fransa, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caen'de Araç Kalabalığa Daldı: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 04:53:34. #7.13#
SON DAKİKA: Caen'de Araç Kalabalığa Daldı: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement