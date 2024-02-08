Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısı soruşturmasında 93 şüpheli gözaltına alındı

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 93 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis noktasına silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından üst üste yapılan operasyonlarda 93 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 93 şüpheli sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerine devam edilen şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL