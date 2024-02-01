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Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika
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Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

Zonguldak'ta aracına çakar lamba taktığı tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan hız denetimi faaliyeti sırasında R.B.'nin çakar lamba takılı araç kullandığı belirlendi. Sürücüye, ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullanmanın yasak olduğu gerekçesiyle 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

01.02.2024 00:20
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Çakar lamba kullanan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aracına çakar lamba taktığı tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı 7. Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca, Süleymanbeyler Köyü Subaşı mevkiinde radar ile hız denetimi faaliyeti esnasında R.B.'nin ışıklı ya da sesli uyarı işareti olarak tabir edilen çakar lamba takılı araç kullandığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak sürücü R.B.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak gereğince 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

Söz konusu cihaz da araçtan söküldü.

Kaynak: İHA

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