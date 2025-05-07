Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı

Geniş Video İzle

Muğla'nın Menteşe ilçesi çalıntı olduğu iddia edilen araç ile kaza yapan şahıs, kaza sonrası kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

07.05.2025 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da çaldığı araçla kaza yapan şahıs yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şahsın alkollü olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi eski sanayi bölgesinde viraja hızla giren C.B, kullandığı otomobille üç araca çarparak durabildi. Kazanın ardından şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçış girişimi engellendi ve şahıs yakalandı. Olayın ardından bölgeye gelen başka bir kişi, kazaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve aracının Menteşe ilçesi kırsal Günlüce Mahallesi'nden çalındığını öne sürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan şahsın 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken vatandaşlar şahsı polise teslim etti.

Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Menteşe, Polis, Muğla, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Hadise’nin de yer aldığı Eurovision’un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı Aralarında Hadise'nin de yer aldığı Eurovision'un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı
Gaziosmanpaşa’da yol çöktü Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti HSK üyeliği için adaylar belli oldu, muhalefet salonu terk etti
Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü Polis, uyuşturucu sevkiyatı yapılan dronu vurarak düşürdü
Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı Fenerbahçe’nin rakibi Panathinaikos oldu Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı! Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos oldu
İsrail, Gazze’de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı
Yok böyle maç Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oldu Yok böyle maç! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Hindistan’ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü
Kadıköy’deki yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti Kadıköy'deki yangında yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti
Asya’daki savaşa Türkiye el attı Bakan Fidan’dan kritik görüşme Asya'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan'dan kritik görüşme
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2025 21:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.