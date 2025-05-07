Muğla'da çaldığı araçla kaza yapan şahıs yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şahsın alkollü olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesi eski sanayi bölgesinde viraja hızla giren C.B, kullandığı otomobille üç araca çarparak durabildi. Kazanın ardından şahıs, araçtan inerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçış girişimi engellendi ve şahıs yakalandı. Olayın ardından bölgeye gelen başka bir kişi, kazaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve aracının Menteşe ilçesi kırsal Günlüce Mahallesi'nden çalındığını öne sürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan şahsın 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken vatandaşlar şahsı polise teslim etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çaldığı araç ile kaza yapan şahıs kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?