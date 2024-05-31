Çaldığı otomobili bıraktığı yerden almaya gelince polise yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı otomobili bıraktığı yerden almaya gelince polise yakalandı

Konya'da 3 ayrı adresten 2 otomobil çalan ve bir otomobili çalmak isterken zarar veren hırsızlık şüphelisi, çaldığı otomobili bıraktığı yerden almaya gelince çevrede çalışma yapan polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

31.05.2024 20:40
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Çaldığı otomobili bıraktığı yerden almaya gelince polise yakalandı

KONYA - Konya'da 3 ayrı adresten 2 otomobil çalan ve bir otomobili çalmak isterken zarar veren hırsızlık şüphelisi, çaldığı otomobili bıraktığı yerden almaya gelince çevrede çalışma yapan polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde bir otoparkta bulunan otomobili gözüne kestirerek çalan hırsızlık şüphelisi, daha sonra arabayı terk etti. İki gün sonra başka bir otomobili daha çalmak isteyen şüpheli başarısız olurken, araca zarar verdi. Aynı gün içerisinde merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobili çalan şüpheli, araba yolda stop edince bir süre ittirip götürdü. Şüpheli şahıs gece saatlerinde otomobili bir yere park etti.

Güvenlik kameralarından tespit edildi, bıraktığı otomobili almaya geldiği yerde yakalandı

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri şüphelinin Mehmet Taşdöğen olduğunu tespit etti. Polis, çalınan iki otomobili de Karatay ilçesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler çalışma yaptığı sırada arabayı bıraktığı yere gelen Mehmet Taşdöğen polisleri görünce ekipleri uzaktan izlemeye başladı. Şahsı fark eden polis ekipleri Taşdöğen'i yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ayrıca Hırsızlık, Silahla Ateş Etme, 6136 SKM ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, 23 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çaldığı otomobili bıraktığı yerden almaya gelince polise yakalandı - Son Dakika

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