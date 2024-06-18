Çaldıran'da silahlı kavga: 3 yaralı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kavga, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN