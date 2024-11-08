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California'daki Orman Yangını Büyüyor

California\'daki Orman Yangını Büyüyor

California'da 20 bin dönümlük alana yayılan yangında 132 yapı kül oldu, 10 yaralı var.

08.11.2024 17:13
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ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangını 20 bin dönümlük alana yayılırken, şu ana kadar 132 yapının küle döndüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'taki Ventura County'de Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 24 saat içinde 20 bin dönümlük araziye yayılan alevler evlere ulaştı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında şu ana kadar 132 yapının küle döndüğü, 88 yapının hasar gördüğü ve yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alınabildiği kaydedildi. Ventura County Şerifi James Fryhoff, 10 kişinin yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Fryhoff, en az 14 bin kişiye tahliye emri verildiğini söyledi.

California Valisi Gavin Newsom, Ventura County'de acil durum ilan ederek, yangınla mücadeleye yardımcı olmak için eyalet çapında gerekli tüm kaynakların sağlanması talimatını verdi.

Southern California Edison elektrik şirketi, artan risk nedeniyle alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla 5 ilçede yaklaşık 70 bin ev ve iş yerinde elektriğin kesildiğini söyledi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken konuyla ilgili inceleme devam ediyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa California'daki Orman Yangını Büyüyor - Son Dakika

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