Çalınan Hayvanlar 20 Gün Sonra Bulundu

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Aydın'ın Çine ilçesinde 20 gün önce çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda Kayseri'de bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Çine ilçesi Kasar Mahallesi'ndeki M.E.A. isimli şahsa ait 2 adet büyükbaş hayvan, tel çitlerle çevrili arazisinden 20 gün önce kayboldu. Çalınmış olması şüphesiyle durum, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu Çine'de 18 Aralık 2024 tarihinde hayvan hırsızlığından yakalanarak tutuklanan A.Y. (31) isimli şahsın 2 adet büyükbaş hayvanı çalarak, Çine ilçesi Kasar Mahallesi'nden bir şahsa para karşılığı sattığı tespit edildi. Alınan beyan, teşhis ve takip sonucu çalınan hayvanların Aydın'da 3 şahsa, buradan Aksaray ilinde başka bir şahsa ve son olarak Kayseri ili Melikgazi ilçesinden başka bir şahsa satıldığı tespit edildi. Çalınan hayvanlar Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucu canlı olarak bulunarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN