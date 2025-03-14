Çalıntı Aracın Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çaldığı aracı yakıp kayıplara karışan ve 31 suç kaydı bulunan şahıs, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalı Mahallesi liman mevkiinde çalıntı aracın yakılması olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelinin 31 suç kaydı ile kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan M.Ş. (40) olduğunu tespit etti. İstanbul'un Kartal ilçesinde olduğu ikamet ettiği tespit edilen şüpheli, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile yapılan müşterek operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA