Çalıntı Araçla Yakıt Alırken Polisi Gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıntı araçla yakıt aldığı esnada polisi gören sürücü, kaçarken yakıt pompa tabancasını kopardı. Kovalamaca esnasında aydınlatma direğine çarpan sürücü ve yanındaki kişi kaçtı.

Gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde seyreden bir kamyonet, yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdi. Şahsın davranışlarından şüphelenen pompa görevlisi, istasyona gelen polise haber verdi. Yakalanacağını anlayan kamyonet sürücüsü, gaza basarak yakıt pompa tabancasını koparıp kaçtı. Polis ekibi de kamyonetin peşine düştü. Kovalamaca yaklaşık 1,5 kilometre sonra Kemalettin Mahallesi Boyacılar Sokak'ta son buldu. Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Plakası sahte olduğu ortaya çıkan kamyonetin İstanbul'dan çalındığı ve jandarma tarafından birkaç gündür arandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çalıntı kamyonetle hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ