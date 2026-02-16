Çalıntı Araçla Yakıt Alırken Polisi Gördü - Son Dakika
Çalıntı Araçla Yakıt Alırken Polisi Gördü

Çalıntı Araçla Yakıt Alırken Polisi Gördü
16.02.2026 19:58
Çorlu'da çalıntı kamyonetle yakıt alırken polisi gören sürücü kaçtı, ekipler şüphelileri arıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıntı araçla yakıt aldığı esnada polisi gören sürücü, kaçarken yakıt pompa tabancasını kopardı. Kovalamaca esnasında aydınlatma direğine çarpan sürücü ve yanındaki kişi kaçtı.

Gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde seyreden bir kamyonet, yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdi. Şahsın davranışlarından şüphelenen pompa görevlisi, istasyona gelen polise haber verdi. Yakalanacağını anlayan kamyonet sürücüsü, gaza basarak yakıt pompa tabancasını koparıp kaçtı. Polis ekibi de kamyonetin peşine düştü. Kovalamaca yaklaşık 1,5 kilometre sonra Kemalettin Mahallesi Boyacılar Sokak'ta son buldu. Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Plakası sahte olduğu ortaya çıkan kamyonetin İstanbul'dan çalındığı ve jandarma tarafından birkaç gündür arandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çalıntı kamyonetle hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

