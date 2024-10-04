Çalıntı Motosikletle Saldırı Planı: İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Çalıntı Motosikletle Saldırı Planı: İki Şahıs Tutuklandı

Esenyurt'ta çalıntı motosikletle silahlı saldırı hazırlığındaki 2 kişi tutuklandı.

04.10.2024 23:48
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İstanbul Esenyurt'ta çalıntı motosiklet ile silahlı saldırı hazırlığındayken polis uygulamasında yakalanan ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosiklet durdurmuş ve motosikletin Zeytinburnu'nda çalındığı tespit edilmişti. Şahısların GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgulamasında Berkay C.U.'nun (23) 2 adet işyerinden hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 1 adet kasten yaralama gibi 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilmişti. Polislerin, aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, şahısların ifadesinde bir işyerini kurşunlamak üzere harekete geçti itiraf etmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çalıntı Motosikletle Saldırı Planı: İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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