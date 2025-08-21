Çalıştırdığı spiral boğazını kesti, feci şekilde can verdi - Son Dakika
Çalıştırdığı spiral boğazını kesti, feci şekilde can verdi

21.08.2025 10:36
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir inşaat alanında çalışan 27 yaşındaki işçi Yasin Ayıl, spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazından ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

ırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki inşaat işçisi Yasin Ayıl, çalıştırdığı spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazından ağır yaralanarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde bir inşaat alanında yaşandı. Demir kesme makinesiyle çalışan Ayıl, spiralin kontrolünü kaybetmesi sonucu boğazından yaralandı. Durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçiyi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ayıl kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

SON DAKİKA: Çalıştırdığı spiral boğazını kesti, feci şekilde can verdi
