Çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki kız defnedildi

3.Sayfa

Çamaşır makinesinde havasız kaldığı için hayatını kaybeden 3 yaşındaki kız defnedildi

ANKARA - Adana'da çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Elif Ayyüce K., son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da çamaşır makinesine girince havasız kalan ve Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen 3 yaşındaki kızın cenazesi ise Adana'dan Ankara'ya getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise küçük kızın naaşı, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.