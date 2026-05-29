Çamaşır Suyunu İçen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mir Ali Ç. (2) isimli çocuk evde bulunduğu sırada oturma odasında masa üzerinde duran çamaşır suyundan bir yudum içti. Durumu fark eden aile zehirlenme şüphesiyle Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili çocuğun annesi Gülcan Ç.'nin hastanede alınan ifadesinde herhangi bir şikayetçi ve davacı olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK