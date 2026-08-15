Cambridge Profesörü Jason Arday İstifadan Sonra Öldü

İngiltere'de intihal ile suçlanan Cambridge Üniversitesi sosyoloji profesörü Jason Arday, görevinden istifa etmesinden 9 gün sonra evinde ölü bulundu.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinde sosyoloji profesörü olan 14 yaşındaki Jason Arday, intihalle suçlanmasının ardından görevinden 5 Ağustos'ta istifa ettikten dün Londra'nın güneyindeki Battersea'deki bir evde ölü bulundu. Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle ölümü beklenmedik bir durum olarak değerlendiriliyor, ancak şüpheli bir durum olduğuna inanılmıyor" ifadeleri kullanıldı. Arday'in ölümünün ardından yayınlanan bir açıklamada, ailesi akademisyeni hedef alan "taciz kampanyasını" eleştirdi. Yayıncılık şikriet Simon&Schuster tarafından yayınlanan açıklamada, "Bilgi kirliliği, nazik bir insan olan ve her zaman herkeste en iyiyi görmek isteyen Jason için dayanılmaz hale geldi. Bu muhteşem babayı, eşi, kardeşi, amcayı ve evladı kaybettiğimiz için şoktayız" denildi.

Cambridge Üniversitesinin en genç siyahi profesörüydü

Arday, 2023'te 37 yaşında atandığında okul tarihindeki en genç siyahi profesör olmuştu. Yakın zamanda intihal ile suçlanan Arday, Cambridge Üniversitesi Jesus College'daki profesörlük ve öğretim üyeliğinden 5 Ağustos'ta istifa etmişti. Arday, kendisine yönelik incelemelerin "kişisel bedelinin çok büyük" hale geldiğini belirterek, "Eleştiri akademik yaşamın kaçınılmaz bir parçası olsa da yaşadıklarım bilimsel görüş ayrılığının çok ötesine geçti. Sürekli tekrarlanan suçlamalar, spekülasyonlar ve kamuoyu yorumları hem beni hem de sevdiklerimi derinden yıprattı" ifadelerini kullanmıştı. Arday istifasının, "kendisi etrafında oluşan iddiları kabul etmek olarak yanlış anlaşılmaması gerektiğini" vurgulamıştı.

İddilar

İntihal iddiları ilk olarak 2024'te Cambridge'deki görevinden kovulan akademisyen Nathan Cofnas'ın profesör Arday'in çalışmalarında çok sayıda intihal örneği bulduğunu söylemesinin ardından patlak vermişti. Temmuz ayında Londra Times gazetesi de Arday'in 2015 tarihli doktora tezinin analizini yayınlayarak başka bir araştırmacı tarafından yazılan daha önceki bir makaleyle "aynı veya neredeyse aynı" olan kısımlara dikkat çekmişti.

Arday, erken dönem akademik çalışmalarındaki bazı hataların otizminden kaynaklandığını, bilgiyi anlamlandırmak için taklit yöntemine başvurduğunu söylemişti. Benzer bir incelemenin diğer akademisyenlerin çalışmalarında da benzer hataları ortaya çıkaracağını belirten Arday, "Burada akademi dünyasından bahsediyoruz. Ben kimseyi öldürmedim. Bana yapılan zulüm ve beni bir yalancı olarak göstermeleri tamamen kabul edilemez" demişti.

Destekçileri ise Arday'e yönelik incelemelerin ırkçılıkla bağlantılı olduğunu savunuyor.

Arday'in "Büyük ve Talihsiz Şeyler" adlı anı kitabı bu hafta başında ABD'de yayınlanmıştı. Kitap, 3 yaşında otizm ve gelişimsel gecikme teşhisi konulmasından 11 yaşında konuşmaya başlamasına ve 18 yaşında okuma yazma öğrenmesine kadar olan çocukluğunu anlatıyor.