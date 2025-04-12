Camdan Ateş Açan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi

Evinin camından etrafa ateş açıp polise silah doğrulttu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polise silah doğrulttu. Polisin ikna çabalarına rağmen etrafa ateş açan şahıs, özel harekat polisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Abidinpaşa Mahallesi'nde eşinden boşandığı için problemler yaşadığı belirtilen M.K., evinin camına çıkarak bağırıp etrafa tabancayla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve müzakereci geldi. Uzun süren ikna çabalarına rağmen M.K., etrafta tekrar birkaç el ateş etti. Daha sonra şahıs ruhsatsız tabancasını bir özel harekat polisine doğrulttu. Özel harekat polisi tarafından M.K. isimli şahıs sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından şahsın ruhsatsız tabancası ele geçirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.