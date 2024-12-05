Çameli'de Trajik Olay: Komşusunu Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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Çameli'de Trajik Olay: Komşusunu Vurup İntihar Etti

Çameli\'de Trajik Olay: Komşusunu Vurup İntihar Etti

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yaşlı çiftçi komşusunu vurduktan sonra intihar etti. Cenazeleri defnedildi.

05.12.2024 16:24
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Denizli'nin Çameli ilçesinde çalışmakta olan komşusunu av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihar eden yaşlı çiftçi, başka bir köye gömüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda; bir süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen Veli Say (74), evinin penceresinden komşusu Necati Gözen'e (51) av tüfeğiyle ateş etti. Bahçedeki tesiste yetiştirdikleri alabalıklarla ilgilenirken sırtından vurulan Necati Gözen, kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayın ardından kendisini evine kilitleyen Veli Say, aynı silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duran vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada ağır yaralanan Necati Gözen, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesinde sevk edildi. Necati Gözen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kilitli kapıyı açarak eve giren jandarma ekipleri ise Veli Say'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Aralarında bilinen hiçbir husumet bulunmadı halde komşusu tarafından çalışırken öldürülen Necati Gözen ile saldırıyı gerçekleştirip intihar eden Veli Say'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Necati Gözen'in cenazesi Taşlıca Mahallesi'nde toprağa verilirken, Veli Say'ın cenazesinin ise sadece birkaç kişinin katılımıyla Elmalı Mahallesi'nde defin edildi.

Uzun yılardır ailevi sorunlar yalayan Veli Say'ın eşinin geçtiğimiz haftalarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk ettiği, geçtiğimiz günlerde boşanma davası dilekçesi eline ulaşan yaşlı adamın bu yüzden bunalıma girmiş olabileceği iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Çameli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çameli'de Trajik Olay: Komşusunu Vurup İntihar Etti - Son Dakika

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