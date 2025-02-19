Cami Avlusunda Havaya Açılan Ateşe Hapis Talebi - Son Dakika
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Cami Avlusunda Havaya Açılan Ateşe Hapis Talebi

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Fatih'te cami avlusunda havaya ateş eden baba-oğul için toplam 16 yıl hapis cezası talep edildi.

19.02.2025 09:35
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Fatih'te cami avlusunda havaya ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

İSTANBUL - Fatih'te cami avlusunda havaya 7 el ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, cami imamı ile husumetleri olduğu ortaya çıkan babanın 7 yıl 6 aya kadar, ateş eden oğlunun ise 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih'te 1 Kasım 2024'de Balat Mahallesi'nde bulunan İsmailağa Cami avlusunda havaya 7 el ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede baba Sefer Özkanca ile oğlu Muhammet Şeybe Özkanca 'şüpheli' sıfatıyla, cami imamı olan Salih Topçu ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

İmam ile aylar öncesinden husumetli oldukları ortaya çıktı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Sefer Özkanca'nın müşteki Salih Topçu ile aralarında husumetin bulunduğu, şüphelinin cami yönetimi hakkında bir takım iddialarda bulunarak sosyal medyadan paylaşması üzerine müşteki Topçu'nun oğlunun olaydan 7 ay önce şüpheliyi aradığı, arama sırasında şüphelinin ikisini de tehdit ettiği, bu olaydan 7 ay sonra ise Sefer Özkanca'nın oğlu Muhammet Şeybe Özkanca'nın müştekinin görev yaptığı cami avlusuna giderek silahla havaya 7 el ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Babanın azmettirdiği, oğlunun ise imamın görevli olduğu camiye giderek ateş ettiği belirtildi

Şüpheli Muhammet Şeybe Özkanca'nın gerçekleştirdiği olayın hemen ardından babası şüpheli Sefer Özkanca'nın müşteki imam Salih Topçu'yu arayarak "Sana bir sözüm vardı, oğluna da söylemiştim. Ben sözümün arkasındayım. Eninde sonunda sözümü yerine getireceğim. Sana başarılar, muvaffakiyet dilerim" şeklinde sözler söylediğinin aktarıldığı iddianamede, olayın Sefer Özkanca'nın oğlunu azmettirmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi

Şüpheli Muhammet Şeybe Özkanca'nın ifadesine yer verilen iddianamede, müşteki imam Topçu'nun İsmailağa Cemaatinin merhum lideri Mahmut Efendi'nin mezarına dua etmek amacıyla cemaat ile gittiğini, Topçu'nun mezarın üzerine çıkarak poz verdiği görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığı, bu görüntüler üzerine rahatsızlık duyduğunu, olay sebebiyle Topçu'ya kin gütmeye başladıklarını ve o gün de korkutmak amacıyla ateş etme eylemini gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı.

Oğlunun gerçekleştirdiği eylemle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi

Şüpheli baba Sefer Özkanca'nın ise iddianamede yer alan ifadesinde yaşanan olayı sosyal medyadan öğrendiğini, bunun üzerine oğlunu aradığını ancak kendisine ulaşamadığını, bir süre sonra kendisinin bu olayı azmettirdiği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiğini ve oğlunun gerçekleştirdiği eylemle herhangi bir bağlantısının olmadığını söylediği kaydedildi.

Babaya 7 yıl 6 aya kadar, oğluna ise 9 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammet Şeybe Özkanca'nın 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis, şüpheli Sefer Özkanca'nın ise 'silahla tehdide azmettirme' suçundan 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Baba, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cami Avlusunda Havaya Açılan Ateşe Hapis Talebi - Son Dakika

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