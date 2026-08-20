Cami'de Namaz Sırasında Hırsızlık - Son Dakika
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Cami'de Namaz Sırasında Hırsızlık

Cami\'de Namaz Sırasında Hırsızlık
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İstanbul'da bir camide namaz kılan vatandaşın çantası, hırsız tarafından çalındı ve şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğle namazı için tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'ne giden vatandaşın, içerisinde yaklaşık 450 bin lira bulunan çantası, namaz kıldığı sırada çalındı. Şüphelinin çantayı çaldığı anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi, Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan İshak Yılmaz, otomobil almak amacıyla biriktirdiği 70 bin lira ve 53 gram altını bozdurmak için Kapalıçarşı'ya gitti. Öğle ezanı okununca namaz kılmak için çarşının yakınında bulunan Gazi Atik Ali Paşa Camii'ye giden Yılmaz, para ve altınların bulunduğu çantayı yanına koyarak cemaatle birlikte saf tuttu. Yılmaz'ın namazını kıldığı esnada, arkasından yaklaşan bir şüpheli çantayı alarak camiden hızla uzaklaştı. Namazını kıldıktan sonra çantasının yanında olmadığını fark eden Yılmaz, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

"Cemaat namaz kılarken çantayı alıp hızla uzaklaştı"

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalarda, hırsızlık olayının camide bulunan güvenlik kameraları tarafından kayda alındığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin güvenlik kameralarındaki görüntülerinden izini süren ekipler, kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti.

"16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı"

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kimliği tespit edilen ve gerçekleştirilen operasyonla Sancaktepe ilçesinde yakalanarak emniyete getirilen M.C.'nin daha önceden 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Adliye, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami'de Namaz Sırasında Hırsızlık - Son Dakika

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