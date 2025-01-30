Cami Parası Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Cami Parası Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Cami Parası Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da bir hırsız, cami için toplanan 5 bin TL'yi çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

30.01.2025 14:48
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Şanlıurfa'da bir hırsızın caminin ihtiyaçları için toplanan paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesindeki İmam Azam Mahallesinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevrede kimsenin bulunmadığı sırada cami avlusundaki müezzine ait odanın penceresinden içeri girdi. Dolap ve masa çekmecelerini karıştıran şüpheli, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin TL'yi alarak, geldiği gibi pencereden uzaklaştı. Bir süre sonra odaya giren caminin imamı, içerinin dağınık olduğunu ve toplanan paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami Parası Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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