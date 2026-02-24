Cami Tavanı Cemaatin Üzerine Düştü - Son Dakika
Cami Tavanı Cemaatin Üzerine Düştü

Cami Tavanı Cemaatin Üzerine Düştü
24.02.2026 14:41
Şanlıurfa'da bir caminin tavan alçısı, namaz sırasında cemaatin üzerine düştü, yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'da bir caminin tavan alçısının cemaatin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caminin tavan alçısı, namaz esnasında cemaatin üstüne düştü. Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde tavandaki alçının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle namaz kılan cemaatin üzerine düştü. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmadı.

Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz sırasında tavandan alçı parçalarının düşmesi ve cemaatin yaşadığı panik anları yer aldı. - ŞANLIURFA

Cami Tavanı Cemaatin Üzerine Düştü

Cami Tavanı Cemaatin Üzerine Düştü
