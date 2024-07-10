Camide çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Camide çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki camide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmezken, 2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı.

10.07.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Camide çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmedi

2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki camide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmezken, 2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan Ulukapı Merkez Camiinde öğrenciler ders gördüğü sırada yangın çıktı ihbarı 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, caminin üst katında kadınların namaz kıldığı bölümde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan bölümde soğutma çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de olayı görenlerin bilgisine başvurup incelemelerde bulundu.

Yangın sırasında camide yaz kursu olduğu, duman kokusunun gelmesiyle birlikte öğrencilerin hızla dışarı çıkarıldığı bildirildi.

Yangının ardından ilk belirlemelere göre 2 adet klima, çatıda havalandırma, elektrikli soba, kuran-ı Kerim rahleleri, halı ve bazı malzemelerin tamamen yandığı, caminin tavanındaki avizeler ve caminin duvarlarının isten zarar gördüğü belirlendi. Yangını duyar duymaz camiye koştuğunu belirten Kemal Şahin, bir arkadaşıyla birlikte hortum çekip yangını söndürdüklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Camide çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
14:49 Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 16:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: Camide çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement