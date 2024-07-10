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Camide çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmedi

2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki camide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmezken, 2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan Ulukapı Merkez Camiinde öğrenciler ders gördüğü sırada yangın çıktı ihbarı 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, caminin üst katında kadınların namaz kıldığı bölümde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan bölümde soğutma çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de olayı görenlerin bilgisine başvurup incelemelerde bulundu.

Yangın sırasında camide yaz kursu olduğu, duman kokusunun gelmesiyle birlikte öğrencilerin hızla dışarı çıkarıldığı bildirildi.

Yangının ardından ilk belirlemelere göre 2 adet klima, çatıda havalandırma, elektrikli soba, kuran-ı Kerim rahleleri, halı ve bazı malzemelerin tamamen yandığı, caminin tavanındaki avizeler ve caminin duvarlarının isten zarar gördüğü belirlendi. Yangını duyar duymaz camiye koştuğunu belirten Kemal Şahin, bir arkadaşıyla birlikte hortum çekip yangını söndürdüklerini söyledi.