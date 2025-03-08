Camide motosiklet hırsızlığı kamerada

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin camide park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde camide park halinde bulunan imama ait motosiklet çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden imam, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.