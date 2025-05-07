Camiye giren eski belediye başkanının arabası çalındı - Son Dakika
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Camiye giren eski belediye başkanının arabası çalındı

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Manavgat'ta eski belediye başkanlarından Tevfik Güven'in caminin önüne park ettiği araç, imamla avluda konuştuğu sırada çalındı. Gözlerinin önünde aracının çalındığını gören eski başkanın ihbarı ile ekipler aracı kısa sürede bularak teslim etti.

07.05.2025 10:31  Güncelleme: 10:44
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Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Oymapınar eski Belediye Başkanlarından Tevfik Güven 07 LJN 91 plakalı aracıyla Çağlayan Cami'ne geldi. Aracını park edip kontağı üzerinde bırakarak cami imamı ile görüşmeye başlayan Güven, 10-15 metre mesafedeki aracının bir anda hareket ederek uzaklaştığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren Tevfik Güven'in ihbarı ile harekete geçen Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

YAYA OLARAK YÜRÜRKEN YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler aracın bir kadın tarafından çalınarak Sarılar istikametine gittiğini belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu otomobil akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi 1123 sokak üzerinde park halinde bulundu. Aracı çalarak götürdüğü tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve maddenin etkisi altında olduğu öğrenilen D. Y. isimli kadın ise araçtan yaklaşık 400 metre uzaklıkla yol üzerinde yaya olarak yürürken yakalandı. Otomobil, Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

"HERKES ARABASINI 5 METRE GİDECEKSE BİLE KİTLESİN"

Çalınan aracını teslim alan eski Belediye Başkanı Tevfik Güven "Çağlayan Camii imam-hatibi ile Akseki'ye gitmek üzere sözleşmiştik. Sabah 09.00 sıralarında aracımla caminin önüne geldim. Hüseyin hoca 10 dakika işi olduğunu, halledince hemen gidebileceğimizi söyledi. Hüseyin Hocayı beklerken dönüp baktığımda aracım yerinde yoktu. Hemen polise haber verdim. Olay yerine gelen polisler çevredeki güvenlik kamerasını izlediklerinde otomobili götüren kadının kendileri tarafından bilinen birisi olduğunu söyledi. Hemen aracımı bulmak için çalışma başlattılar. Az önce aracımı bulduklarını söylediler ve gelip aracımı teslim aldım. Herkes arabasını 5 metre gidecekse bile kitlesin, iyi bir ders oldu" dedi.

Camiye giren eski belediye başkanının arabası çalındı
Kaynak: İHA

Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Camiye giren eski belediye başkanının arabası çalındı - Son Dakika

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