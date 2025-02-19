Üsküdar Çamlıca'da etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yokuşta ilerlemekte güçlük çekerek zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Araç sürücülerinin Üsküdar ilçesi Çamlıca Tepesi yokuşunda ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü. Araçları kayan sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Çamlıca'da Kar Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika
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