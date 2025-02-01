Çan\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çan'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Çan-Yenice karayolu Derenti köy yolu üzerinde meydana geldi. 55 AAB 685 plakalı tırın dorsesine, Yenice istikametinde olan Raşit Çevik yönetimindeki 17 HZ 433 plakalı araç çarptı. Çapma sonucu dorse altına sıkışan araç itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araçta ağır yaralı olarak bulunan Abdi Çetinkaya ve Raşit Çevik'i Çan Devlet Hastanesine kaldırdı. Raşit Çevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma TIR sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.