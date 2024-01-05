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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Çan Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Otomobil ve motosiklet çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çan\'da trafik kazası: 1 yaralı
05.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 22:59
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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Çan Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Onur A. idaresindeki 17 HK 317 plakalı otomobil ve Diyar Tüm yönetimindeki 17 AEM 976 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine; olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Diyar Tüm 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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