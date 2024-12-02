Çan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Çan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

02.12.2024 15:29
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Çan'da trafik kazası: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan ilçesinden Karlı Köy'e gitmekte olan Halil Oral'ın kullandığı 17 HS 112 plakalı araç, İlyasağa Çifliği Köyü yakınlarında yol kenarındaki Sabri Karaca'ya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çapmanın etkisi Sabri Karaca yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Halil Oral 4 metrelik şarampole uçtu. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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