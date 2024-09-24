Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

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Can Yaman geçtiğimiz cumartesi günü Madrid'de hayranlarıyla buluştu. Kariyerini İtalya'da sürdürmeye karar veren Yaman gerçekleştirdiği söyleşide görmüş olduğu yoğun ilginin kendisini memnun ettiğini belirtti. Ünlü oyuncuyla tanışmak ve fotoğraf çektirmek için etkinliğe gelen hayranları kişi başı 17 bin lira ödedi.

24.09.2024 15:56  Güncelleme: 16:16
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Geçtiğimiz günlerde Madrid'de İspanyol hayranlarıyla buluşarak sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan Can Yaman, etkinlikte tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce kişinin oluşturduğu uzun kuyruklarla karşılaştı. Hayran buluşmasında kısa bir söyleşi gerçekleştiren Yaman, İspanya'da gördüğü ilginin kendisini memnun ettiğini açıkladı. "İspanya'dan büyük bir sevgi görüyorum," diyen Yaman, İtalya'da yaşamanın kendisine yeni fırsatlar sunduğunu ve burada bir dizi ya da film projesinde yer alabileceğini ifade etti.

Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin fiyatı dudak uçuklattı

"KENDİMİ ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"

Yeni projeleri hakkında sorulan sorulara da yanıt veren Yaman, kariyerinde farklı türleri denemek istediğini vurguladı. "Kendimi çok yönlü bir oyuncu olarak görüyorum. Amacım yeteneklerimi farklı projelerle kanıtlamak ve oyunculuğumu geliştirmek," dedi. Kariyerindeki gelişimini değerlendiren Yaman, geçmiş projelerinden bahsederek, "Eski projelerime bakınca, onları şimdi daha farklı yapardım. Ama her şeye rağmen gurur duyuyorum. Bu yolculukta çok şey öğrendim," ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF BAŞI 17 BİN TL KAZANDI

Can Yaman ile tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlar, etkinlik için kişi başı yaklaşık 17 bin lira ödedi. Etkinliğe katılan hayranlar, hem fotoğraf çekildi hem de kısa bir sohbet etme imkanı buldu.

Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

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Son Dakika 3.Sayfa Can Yaman ile fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Burak Erdem:
    aklınızı beyninizi 62 1 Yanıtla
  • Derya Pehlivan:
    Bir şeyede benzese 31 2 Yanıtla
  • Fatih Kucuk:
    giozun doysun kardesim. 22 2 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    La ben bedava çektiriyorum:) bu kadar da para sevilmez ki 16 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    Az almış ama keşke kişi başı 170 bin alsaymış. 16 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    Sebep ??? 11 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Kim bu orman kackini 5 0 Yanıtla
  • ahmet ak:
    kendini beğenmişlik, 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Sana Beyin alacam dedikleri bu olsa gerek 2 0 Yanıtla
  • mehmet emin hasçelik:
    adam asgari ücret i bir pozla kazaniyor 1 0 Yanıtla
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