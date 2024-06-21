Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını: Çamköy Köyü Boşaltıldı - Son Dakika
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Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını: Çamköy Köyü Boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangına yakın bölgede bulunan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yangının büyüme riski olduğu ve çevredeki köylerde yaşayan vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

21.06.2024 03:21
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı. Yangına yakın bölgede olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Yangına yakın bölgede olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Çamköy köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını: Çamköy Köyü Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını: Çamköy Köyü Boşaltıldı - Son Dakika
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