Çanakkale Ayvacık\'ta otobüsün çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 3 köpek telef oldu

Çanakkale Ayvacık'ta otobüsün çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 3 köpek telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ayvacık'taki Troya tüneli kavşağında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, İzmir yönüne giden yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki 3 köpek telef olurken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta meydana gelen kazada yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün henüz belirlenemediği 09 DZ 760 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine doğru gitmekte olan Pamukkale firmasına ait içerisinde yolcuların bulunduğu E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı otobüs ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil içerisindeki 3 köpek de telef oldu.
Yaşanan kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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