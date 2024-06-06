Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın saat 16.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Bekirler köyünde başladı. Havadan 1 helikopter, karadan 4 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 16:57
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman yangını saat 16.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Bekirler köyünde başladı. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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