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Çanakkale Boğazı'nda feribottan düşen bir kişiyi Gestaş ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Eceabat arasında sefer yapan Gestaş Deniz Ulaşıma ait 'Şehid Ömer Halisdemir' feribotunda düşen bir kişiyi Gestaş personeli kurtardı.

Olay saat 18.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. Boğaz hattında sefer yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait 'Şehit Ömer Halisdemir' feribot Çanakkale-Ecebatat feribot seferi için Çanakkale'deki feribot iskelesinden hareket etti. Kısa bir süre sonra feribotta bulunan yolculardan Ferdi Uzun, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde denize düştü. Ferdi Uzun'un denize düştüğünü görenler durumu feribottaki yetkililere bildirdi. Feribot kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile iletişime geçti. Acil olarak feribot iskelesinden 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu kalkış yaparak denize düşen şahsın olduğu bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bölge Sahil Güvenlik Botu 'KB-10' sevk edildi.

Düşen kişiyi Gestaş ekipleri kurtardı

Çanakkale-Ecebat arasında sefer yapan 'Şehid Ömer Halisdemir' feribotunun kaptanı ve Gestaş personeli denize düşen kişiyi kurtarmak için motor kesti. Ardından denize atılan can yeleği ile denize düşen Ferdi Uzun sudan çıkarılarak, feribota alındı. Feribotta ilk müdahalesi yapılan Ferdi Uzun, Çanakkale feribot iskelesinde sedye ile bekleyen ambulansa alındı. Bilinci açık olan Ferdi Uzun, hipotermi başlangıcı sebebiyle ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.