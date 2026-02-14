Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

Çanakkale Boğazı\'nda Gemi Arızası
14.02.2026 14:11
229 metre uzunluğundaki 'SANTA CRUZ' gemisi makine arızası yaparak römorkörle emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Rusya'dan Sudan'a giden Malta bayraklı 229 metre uzunluğunda 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-14' ve 'KURTARMA-21' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi römorkörler refakatinde yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Santa Cruz, Denizcilik, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

