Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

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Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.

25.04.2024 21:45
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Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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