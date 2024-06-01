Çanakkale Boğazı'nda Mısır yüklü gemi makine arızası yaptı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Mısır yüklü gemi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı\'nda Mısır yüklü gemi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Liberya bayraklı 225 metre uzunluğundaki 66 bin ton mısır yüklü 'Gloria G' isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına demirletildi.

01.06.2024 07:07
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Liberya bayraklı 225 metre uzunluğundaki 66 bin ton mısır yüklü 'Gloria G' isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına demirletildi.

Ukrayna'dan Mısır'a giden 225 metre uzunluğundaki 'Gloria G' isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Akbaş önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Boğazı'nda Mısır yüklü gemi makine arızası yaptı - Son Dakika

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