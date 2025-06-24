Çanakkale Boğazı\'nda Tanker Arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Marshall Adaları bayraklı tanker gemisi, römorkörler eşliğinde Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na demirletilecek. Tankerdeki makine arızası nedeniyle boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

İtalya'dan Rusya'ya giden 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı tansker gemisi 'Elandra Eagle', Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerine makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-18' sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

Arıza yapan gemi römorkörler eşliğinde Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na demirletilecek. - ÇANAKKALE