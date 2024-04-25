Çanakkale Boğazı\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğazı'nda 'Ak Discovery' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Barbados bayraklı 107,58 metre boyundaki Ak Discovery isimli kuru yük gemisi 14 mürettebatı ile Mısır ülkesinden Bulgaristan Varna limanına giderken ilimiz Nara burnu açıklarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır. Yangına Kıyı Emniyeti römorkörleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahaleye edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında yaralanan 1 mürettebat hastaneye kaldırılmıştır. Boğaz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan çıkan yangında yaralanan mürettebatın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE