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Çanakkale'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından ev ve işyerlerinden 10 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli E.I. yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.01.2024 - 12:47,
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Çanakkale'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından ev ve işyerlerinden 10 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli E.I. yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi, Ezine ilçesi ve Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ev ve işyerlerinde hırsızlı olayı yaşandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından olayı gerçekleştiren hırsız yada hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Dardanos Mahallesinde 3 ev, Ezine ilçesinde 4 işyeri ile Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 3 işyerinden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli E.I'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.I. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli E.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale\'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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