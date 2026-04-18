Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

18.04.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvacık açıklarında lastik botla yakalanan 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Mobil Kıyı Gözetleme Aracı 'DENİZ-102' ile Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'KB-119' ve 'TCSG-6' tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 6'sı çocuk olmak üzere 13 kaçak göçmen ve beraberinde 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Adli işlemleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 organizatör şüphelisinin ise adli işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 09:23:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.