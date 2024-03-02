Çanakkale'de 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 14\'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

02.03.2024 00:57  Güncelleme: 00:58
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 14'ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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