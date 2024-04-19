Çanakkale'de 2 araç içinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2 araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. 2 araçta yapılan aramada ise el hava pompası, şambrel, 3 yağmurluk, çocuk can yeleği ve 19 bin 100 TL ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan M.T. ve A.B. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 16 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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