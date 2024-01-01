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Çanakkale'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 5 ayrı noktada durdurulan lastik botlarda toplam 169 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı
01.01.2024 - 17:20,
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Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında 5 ayrı noktada hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından denizde ve karada toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ve Ezine açıklarında denizde ve karada farklı noktalarda kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-66', Sahil Güvenlik Botları 'KB-20', 'TCSG-8', 'KB-4304' ve 'KB-111' ile tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar ile karada jandarma tarafından toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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