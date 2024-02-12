Çanakkale\'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 gün önce 2 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyü yakınlarındaki 8 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26) motosiklet ile köyden ayrıldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı köy kavşağından anayola motosikletle döndükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu vuruldu. Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için jandarmaya destek verdi. Ekipler, Bayramiç ilçe merkezi olmak üzere Sarıot köyü ile Akçakıl köyünde şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere baskın yaptı. Özel Köpek Timi'nde yer alan 'Tahra' isimli köpek ile çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 gün boyunca gece gündüz ilçenin giriş ve çıkış noktalarını tuttu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, cinayet olayına karışan şüphelilerden A.G. ve C.Ö'yü 9 Şubat'ta yakalayarak gözaltına aldı. Aranan A.K. ile 16 yaşındaki D.B. ve H.M.K'yi ise 10 Şubat günü Bayramiç ilçe merkezinde saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bayramiç ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Cinayetten gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bayramiç Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.G., C.Ö., D.B. ve H.M.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, katil zanlısı Ahmet K. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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