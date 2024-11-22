Çanakkale'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Kaçakçılık ekipleri, Çanakkale'de bir kamyonda 2 milyon makaron yakaladı, sürücü gözaltına alındı.

22.11.2024 17:15
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Çanakkale'de kamyon kasasında 2 milyon makaron ele geçildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kamyon kasasında 2 milyon makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir kamyon durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Çanakkale\'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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