Çanakkale Sahil Güvenlik Ekipleri 20 Kaçak Göçmeni Kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale Sahil Güvenlik Ekipleri 20 Kaçak Göçmeni Kurtardı

Çanakkale Sahil Güvenlik Ekipleri 20 Kaçak Göçmeni Kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20 kaçak göçmen kurtarıldı. Lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' tarafından 5'i çocuk toplamda 20 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

01.05.2024 15:47
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 20 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında açak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' tarafından lastik bot içerisindeki 5'i çocuk 20 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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