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Çanakkale'de 23 kaçak göçmen ölüme terk edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 23 kaçak göçmen ölüme terk edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 23 kaçak göçmen ölüme terk edildi
21.12.2023 - 00:31,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 23 kaçak göçmen ölüme terk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 23 kaçak göçmen ölüme terk edildi - Son Dakika
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