Çanakkale\'de 30 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda kamyon içinde Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Alemşah köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 BBY 128 plakalı kamyon içinde 12'si erkek, 6'sı kadın, 6'sı erkek çocuk ve 6'sı kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatörler H.Ö. ve M.C.Ö. gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 16 BBY 128 plakalı kamyon yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan 30 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE